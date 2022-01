Leggende Pokémon Arceus, tra vulcani e pianure: la regione di Hisui nel nuovo spot

Dopo l'annuncio di tanti bonus gratis in Leggende Pokémon: Arceus per i possessori di altri titoli della serie Pokémon su Nintendo Switch, arriva un'occasione per dare un nuovo sguardo al gioco.

Dalla TV giapponese, arriva infatti uno spot inedito dell'esclusiva per la console ibrida. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato vede protagonista la regione di Hisui, area che costituirà l'ambientazione dell'intero Leggende Pokémon: Arceus. L'area, lo ricordiamo, altri non è che la versione di un remoto passato della regione di Sinnoh, mondo di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Grazie al filmato, scopriamo che la nuova regione di Hisui proporrà una interessante varietà in termini di ambientazioni. All'interno dello spot, possiamo ad esempio avvistare le pendici di un vulcano ricoperte di lava, le rive di un fiume frequentato da esemplari di Psyduck, e verdeggianti pianure da percorrere in groppa a Wyrdeer. Tali location vanno ad aggiungersi al già noto Villaggio Giubilo, piccolo centro in stile Giappone feudale che rappresenterà l'hub centrale di Leggende Pokémon: Arceus.



Ovviamente, per scoprire esattamente quante sfaccettature saprà proporre la regione di Hisui sarà necessario attendere le prime recensioni di Leggende Pokémon: Arceus. L'esclusiva Nintendo Switch, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 28 gennaio 2022.