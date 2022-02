Leggende Pokémon Arceus X Fabula Ultima: il GDR prequel ufficiale è disponibile gratis!

Con le vendite di Leggende Pokémon: Arceus a livelli record persino per la serie Game Freak, arriva l'annuncio di una interessante collaborazione dedicata all'esclusiva Nintendo.

Il colosso di Kyoto ha infatti reso noto di aver avviato una nuova partnership con Need Games!, casa editrice italiana attivissima nel campo dei GDR da tavolo. Da questa collaborazione, è nato "Recluta, Scelgo Te!", uno scenario introduttivo gratuito in uscita oggi, martedì 8 febbraio, che unisce il nuovo titolo Pokémon e Favola Ultima. Ci troviamo infatti di fronte ad una Campagna ambientata nell'universo di Leggende Pokémon: Arceus, del quale costituisce un ipotetico prequel. I protagonisti sono ovviamente Luca e Luce, che in qualità di Reclute del Team Galassia dovranno affrontare un'importante missione.

Ad accompagnare il lancio di "Recluta, Scelgo Te!", ci penseranno due interessanti appuntamenti pensati sia per i fan di Pokémon sia per gli amanti dei giochi di ruolo. Di seguito i dettagli:

Venerdì 18 febbraio, alle ore 21.00: sul canale Twitch di Need Games!, quattro content creator afferenti alla scena GDR e alla community NDG impersoneranno quattro reclute Pokémon, in una sessione di gioco che vedrà Nicola Degobbis nei panni di Master;

Domenica 20 febbraio: per l'intera giornata, sarà possibile provare il contenuto direttamente sul server Discord di Need Games!;

Per poter avere accesso allo scenario di "Recluta, Scelgo Te!", è sufficiente avviare il download gratuito direttamente dal sito web di Need Games!. Buon divertimento!