Leggende Pokémon Arceus X Mike A Wish Italia: all'asta un'opera esclusiva di LRNZ

Nella settimana di lancio di Leggende Pokémon: Arceus, prende il via un'iniziativa benefica con la quale il mondo Pokémon mira a raccogliere fondi per l'ONLUS Make A Wish Italia.

L'associazione, che aiuta bambini e ragazzi con gravi patologie a realizzare i propri desideri, ha infatti potuto contare su di una speciale collaborazione con il fumettista e illustratore italiano Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ. Ispirandosi alle Trentasei vedute del Monte Fuji, di Hokusai, l'artista nostrano - autore di opere a fumetti del calibro di Golem e Geist Machine - ha dedicato una ricca diretta streaming su Twitch alla realizzazione di un artwork esclusivo dedicato a Leggende Pokémon: Arceus e alla nuova regione di Hisui.



Con la collaborazione della community Pokémon italiana, guidata da Francesco "Cydonia" Cilurzo, l'opera è poi stata trasformata in una stampa Fine Art, ora pronta per essere battuta all'asta tramite i canali di Ebay.it. L'intero ricavato sarà devoluto a Make A Wish Italia, per regalare un desiderio ai giovani tra i 3 e i 17 anni. Di seguito, trovate il link per prendere parte all'asta virtuale:

L'asta per aggiudicarsi l'esemplare unico di Fine Art a firma di LRNZ si protrarrà per cinque giorni, con scadenza fissata al prossimo 29 gennaio 2022. L'appassionato che si aggiudicherà l'opera riceverà inoltre una copia di Leggende Pokémon: Arceus autografata da Cydonia.