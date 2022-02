Leggende Pokémon Arceus: dove trovare Porygon, Porygon2 e Porygon-Z

In Leggende Pokémon Arceus è possibile trovare moltissimi mostri tascabili, inclusi alcuni particolarmente rari. Tra questi c'è sicuramente Porygon, che nell'avventura ambientata a Hisui è possibile catturare con un po' di fortuna: ecco come fare vostro il Pokémon Digitale.

Prima di tutto, per avere una possibilità di acciuffare questa creatura dovrete essere arrivati alla Missione 8. Porygon si trova infatti all'Acquitrino Vermiglio e appare solamente nella fratture spazio-temporali. Il gioco vi avviserà ad ogni comparsa di questi portali, ma la loro posizione sarà totalmente casuale e dovrete perciò dirigervi al punto di interesse non appena possibile.

A quel punto non resterà che sperare in uno spawn di Porygon. Quando ne avrete la chance non perdete l'occasione di catturarne il più possibile, così da sfruttare alcuni esemplari per farli evolvere. In Leggende Pokémon Arceus, infatti, è possibile trasformare il mostro digitale nelle sue diverse forme: per ottenere Porygon2 basterà consegnargli l'oggetto Upgrade. Lo stesso vale per Porygon-Z: per ottenerlo non sarà più necessario scambiarlo con un altro giocatore online come accade negli altri giochi della serie, ma vi servirà solamente affidare a Porygon2 l'oggetto Dubbiodisco per ottenere così la forma Z. E' possibile trovare sia Upgrade che Dubbiodisco durante le fratture spazio-temporali, o altrimenti all'emporio al Villaggio Giubilo.

