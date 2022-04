Leggende Pokémon Celebi esiste davvero o è un fake?

Nel mentre attendiamo la nuova generazione di Pokémon con Scarlatto e Violetto, soffermiamoci di nuovo su Leggende Pokémon Arceus, lo spin off di Game Freak che ha visto il debutto della saga nell'open world, andando ad approfondire il passato di Sinnoh. E' solo l'inizio di un filone parallelo ai giochi principali?

Da qualche tempo la community di Pokémon discute su un possibile sequel del titolo ambientato ad Hisui, che ha riscosso generalmente un buon successo di critica e pubblico (a tal riguardo, ecco la recensione di Leggende Pokémon Arceus). Più precisamente, un trailer apparso su YouTube nei giorni scorsi aveva acceso le speranze dei fan per un sequel con protagonista Celebi e la regione di Jotho; si trattava, in realtà, di un video fanmade del canale YassiR, che ha voluto efficacemente realizzare un contenuto per un ipotetico Leggende Pokémon Celebi, cercando magari di comunicare l'apprezzamento e il desiderio degli appassionati.

In ogni caso, la generazione di Oro e Argento è tutt'ora una delle più amate dagli appassionati dei mostri tascabili, e non sarebbe perciò così strano che Nintendo e GameFreak decidessero un giorno di esplorare ancora una volta il passato dell'universo Pokémon, tornando proprio nella terra di Ho-Oh e Lugia. In attesa di scoprire cosa ci riserva il futuro degli spin off, vediamo tutti i mostri fino ad ora confermati in Pokémon Scarlatto e Violetto.