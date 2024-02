Leggende Pokémon Z-A dove è ambientato, solo a Luminopoli?

Al Pokémon Presents di febbraio 2024 è stato annunciato Leggende Pokémon Z-A, nuovo episodio della sotto-serie iniziata nel 2022 con Leggende Pokémon Arceus e in uscita nel corso del 2025. Sembrava che il gioco ci avrebbe permesso di esplorare nuovamente la regione di Kalos vista in Pokémon X & Y, ma non sarà così.

Attraverso un breve post di aggiornamento su Twitter/X, Nintendo of America precisa che Leggende Pokémon Z-A sarà ambientato solo nella città di Luminopoli, la location principale e più grande di Kalos e già al centro del trailer d'annuncio della nuova opera firmata Game Freak. Non è dunque prevista la possibilità di raggiungere altre aree o città di Kalos, per il dispiacere di chi ha apprezzato lo scenario alla base dei giochi Pokémon di Sesta Generazione.

Sebbene in Pokémon X & Y la città di Luminopoli fosse una delle più grandi mai offerte dalla serie principale, viene automatico chiedersi come può una singola metropoli coprire un gioco intero potenzialmente ampio quanto se non più del precedente Leggende Pokémon Arceus. In tal senso, però, Leggende Pokémon Z-A potrebbe offrire importanti sorprese in ottica dimensioni: lo stesso reveal trailer nei suoi ultimi secondi precisa che la città è al centro di un piano di riqualificazione urbana che porterà a un suo ulteriore sviluppo rispetto a quanto già visto nei giochi per Nintendo 3DS. Aspettiamoci dunque maggiori approfondimenti sulla questione da parte di Nintendo e Game Freak nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo ecco i primi Pokémon confermati per Leggende Pokémon Z-A, piccola parte di un Pokédex che si prospetta notevolmente più ricco.