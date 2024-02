Leggende Pokemon Z-A e il lato cyberpunk di Luminopoli: le nostre riflessioni

Il ritorno a Kalos preannunciato dal teaser di Leggende Pokemon Z-A accende l'entusiasmo e la curiosità di milioni di fan. Osservando le scene ammirate nel corso del Pokemon Presents di fine febbraio, in tanti si chiedono quali possano essere i risvolti del 'lato cyberpunk' che sembra emergere dal video reveal.

Le fucine digitali di Game Freak hanno colto l'opportunità offertagli dall'ultimo evento organizzato da Nintendo e The Pokemon Company per alimentare l'interesse della community con un trailer che lascia presagire degli importanti cambiamenti alle formule ludiche, grafiche, narrative e contenutistiche adottate in questi anni dagli autori giapponesi. Delle formule che, è inutile girarci attorno, sono ormai desuete.

Da questo punto di vista, le atmosfere synthwave e le luci al neon che catturano lo sguardo degli Allenatori nel teaser di Luminopoli lasciano presagire un 'cambio di rotta' che non interesserà solamente il comparto tecnico e artistico (specie se, come sperato dai fan, Leggende Pokemon Z-A uscirà anche su Switch 2), ma anche il gameplay e il ricco caleidoscopio di attività da svolgere insieme al proprio alter-ego.

Non è un caso, infatti, se gli stessi ragazzi di Game Freak suggeriscono l'arrivo di una piccola grande rivoluzione sottolineando il 'progetto di riqualificazione urbana' che interesserà la metropoli di Kalos, specie nei passaggi del teaser che riprendono la nuova pianta di Luminopoli.

La riqualificazione urbana della città dalla quale partiremo per esplorare Kalos e i suoi segreti, a detta di Game Freak, la renderà un luogo maggiormente accogliente sia per gli umani che per i Pokemon: eppure, le atmosfere distopiche del teaser sembrerebbero suggerire delle difficoltà affrontate dai governatori della città che domina l'area di Kalos nell'attuare questo ambizioso piano.

Il look futuristico 'in stile Tron' che emerge dal trailer d'annuncio, oltretutto, non ci permette di inquadrare Leggende Pokemon Z-A nella cronologia ufficiale della serie: il titolo sarà ambientato prima di X e Y o è destinato a sganciarsi dal filone delle esperienze passate per 'giustificare' la presenza contemporanea di Pokemon provenienti da più generazioni?

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Game Freak, e soprattutto di ammirare delle scene di gameplay propriamente dette (magari accompagnate dalla conferma o meno della natura cross-gen), vi lasciamo al nostro approfondimento sulle 5 cose che sappiamo su Leggende Pokemon Z-A, dal lancio al setting passando per le Megaevoluzioni.