Leggende Pokémon Z-A: ecco l'elenco completo dei Pokémon confermati dal trailer

Nintendo ha da poco annunciato con un trailer il nuovo Leggende Pokémon Z-A, prossimo capitolo della serie spin-off che sembra portare i giocatori in una metropoli futuristica e che avrà quindi un setting profondamente diverso rispetto al suo predecessore. Scopriamo quali sono tutti i Pokémon che sono stati confermati dal filmato.

Ecco di seguito l'elenco completo dei mostriciattoli che faranno parte del Pokédex di Leggende Pokémon Z-A:

Generazione 1

Arbok (Veleno)

Pikachu (Elettro)

Bellsprout (Erba-Veleno)

Onix (Roccia-Terra)

Staryu (Acqua)

Pinsir (Insetto)

Magikarp (Acqua)

Gyarados (Acqua-Volante)

Eevee (Normale)

Dragonair (Drago)

Generation 2

Heracross (Coleottero-Lotta)

Mantine (Acqua-Volante)

Generation 4

Hippopotas (Terra)

Generation 5

Sandile (Terra-Buio)

Krookodile (Terra-Buio)

Emolga (Elettro-Volante)

Generation 6

Fletchling (Normale-Volante)

Fletchinder (Fuoco-Volante)

Talonflame (Fuoco-Volante)

Litleo (Fuoco-Normale)

Pyroar (Fuoco-Normale)

Flabebe (Folletto)

Gogoat (Erba)

Furfrou (Normale)

Espurr (Psico)

Aegislash (Acciaio-Spettro)

Sylveon (Folletto)

Hawlucha (Lotta-Volante)

Klefki (Acciaio-Folletto)

Noibat (Volante-Drago)

Noivern (Volante-Drago)

Occorre precisare che l'elenco include anche creature come Magikarp, che non sono visibili nel trailer. Il motivo è molto semplice: vista la presenza di Gyarados, che è l'evoluzione del buffo pesce rosso, è altamente improbabile che tale forma sia assente nel gioco.

Oltre alle creature che trovate nella lista, la cui presenza nel gioco è quasi certa a meno che non vi siano piccoli errori nello scorgere le varie sagome, troviamo anche alcuni Pokémon poco riconoscibili che stanno facendo discutere gli appassionati. In alcuni punti del trailer si vedono infatti mostri che potrebbero corrispondere a Yanma, Wurmple, Cacturne, Lilligant, Primape e Tyranitar. In ogni caso bisognerà attendere ulteriori dettagli sul gioco per scoprire l'identità di questi mostri.

