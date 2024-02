Leggende Pokemon Z-A e i possibili riferimenti a Switch 2 al centro del dibattito dei fan

Tra i tanti messaggi condivisi da Nintendo e The Pokemon Company per rimbalzare sui social gli annunci del Pokemon Presents del 27 febbraio troviamo anche dei post che suggeriscono l'arrivo di Leggende Pokemon Z-A su Switch 2.

I curatori delle piattaforme social delle diverse divisioni 'regionali' di Nintendo hanno infatti ripreso la notizia del reveal del prossimo videogioco di Game Freak adottando una strategia comunicativa che lascia presagire l'approdo del titolo in cross-gen sugli attuali e sui futuri modelli di Switch.

Il team social che gestisce l'account Twitter/X ufficiale della serie di Pokemon, ad esempio, riprende l'annuncio di Leggende Pokemon Z-A per spiegare alla community che il gioco "arriverà simultaneamente su sistemi Nintendo Switch nel 2025". I due passaggi sul lancio simultaneo e sul riferimento generico ai 'sistemi Nintendo Switch', come facilmente prevedibile, stanno scatenando un acceso dibattito sui forum più frequentati dalla community, con tanti che guardano a Leggende Pokemon Z-A come al candidato ideale per la lineup di lancio di Nintendo Switch 2.

C'è anche chi, giustamente, sottolinea come il riferimento di Nintendo e Game Freak ai sistemi Switch citati nel trailer d'annuncio di Leggende Pokemon Z-A possa riguardare i soli modelli Switch 'base', OLED e Lite attualmente in commercio: va altresì sottolineato il fatto che la casa di Kyoto non ha mai adottato una simile strategia nel comunicare le piattaforme di destinazione dei propri titoli in esclusiva, con il reparto marketing della Grande N che in questi anni si è sempre distinto per la chiarezza delle indicazioni in merito alle console sulle quali è stato possibile fruire i first party di Switch, ad esempio per quanto concerne le possibili limitazioni delle funzionalità non accessibili su Switch Lite. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.