Leggende Pokémon Z-A ufficiale: si torna a Kalos nel 2025, esce anche su Switch 2?

Il nuovo Pokémon Presents si è concluso con un annuncio bomba da parte di Game Freak: la software house è infatti al lavoro su un nuovo episodio della serie Leggende Pokémon, la cui uscita è attualmente prevista per un generico 2025.

Leggende Pokémon Z-A ci riporta nella regione di Kalos già esplorata in Pokémon X & Y, i giochi di Sesta Generazione pubblicati su Nintendo 3DS nel 2013, e sebbene il trailer mostrato da Game Freak non abbia mostrato sequenze di gameplay vero e proprio, è lecito ipotizzare che il nuovo episodio seguirà la scia del precedente Leggende Pokémon Arceus offrendo dunque un gameplay leggermente diverso rispetto a quello offerto dai giochi principali del brand.

Il filmato ci ha anche lasciato intravedere alcuni dei Pokémon che potremo incontrare in Leggende Pokémon Z-A, principalmente ripresi da X & Y, mentre stando alla caratterizzazione estetica mostrata dal trailer non sono da escludere atmosfere più futuristiche per il nuovo episodio della serie, in contrasto con lo scenario del passato alla base di Leggende Pokémon Arceus.

Resta ora da capire dove effettivamente uscirà la nuova avventura: attraverso un comunicato ufficiale The Pokémon Company riporta che "Leggende Pokémon Z-A è un nuovo ambizioso gioco della serie Pokémon in arrivo su sistemi Nintendo Switch nel 2025". Viene dunque spontaneo pensare che si stia riferendo all'attuale Nintendo Switch e ai modelli Switch Lite e Switch OLED, ma se invece The Pokémon Company si stesse riferendo anche all'ancora misteriosa Nintendo Switch 2? Del resto l'uscita di Nintendo Switch 2 sarebbe prevista per il 2025, più tardi rispetto alle iniziali ipotesi di una distribuzione già nel 2024.

Leggende Pokémon Z-A potrebbe dunque anche essere tra i giochi di lancio della nuova console, o comunque una delle sue prime esclusive di punta, senza escludere al tempo stesso una pubblicazione cross-gen con uscita anche sulla prima Switch. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali da Nintendo nel prossimo futuro, così da scoprire in maniera più chiara quali sono i piani del colosso nipponico con il suo hardware di nuova generazione.