Legion, Arrow, The Walking Dead e Legends of Tomorrow: le Top news di ieri in Serie TV

Sebbene i fan di Arrow siano ormai focalizzati sul finale di stagione, che dopo i più recenti eventi promette già di lasciare tutti col fiato sospeso, il network The CW guarda già al prossimo anno e annuncia che una certa star tornerà come series regular. Lo showrunner di Legion, intanto, risponde finalmente a una ricorrente domanda dei fan...

Green Arrow non rimarrà da solo anche il prossimo anno!

La sesta stagione di Arrow ha visto Oliver Queen (Stephen Amell) perdere tutti - o quasi - i suoi sostenitori, incluso il fidato John Diggle/Spartan (David Ramsey), ma come è stata accolta questa scissione dai fan? A tal proposito, Marc Guggenheim, co-showrunner e produttore esecutivo di Arrow, ha rivelato che non aveva neanche preso in considerazione l’idea che i componenti più recenti del Team Arrow potessero non godere della stessa devozione che i fan provano per il trio originale. Green Arrow potrà anche essere rimasto solo, ma The CW ha annunciato che Colton Haynes, nella settima stagione, tornerà come series regular nei panni di Roy Harper: che il ragazzo sia pronto a indossare nuovamente il cappuccio di Arsenal ed affiancare il suo mentore nella lotta al crimine che alberga per le strade di Star City?

Legends of Tomorrow ha creato un altro paradosso?

Storico antagonista di Green Arrow, Damien Darhk (Neal McDonough) è ormai a tutti gli effetti un nemico dei protagonisti di Legends of Tomorrow, avendo giocato un importante ruolo sia nella seconda che nella terza stagione del serial. Proprio quest’ultima, tuttavia, potrebbe aver creato un curioso paradosso in grado di alterare il passato del criminale e spingerlo verso la ricerca dei suoi incredibili poteri magici...

Legion risponde finalmente alla domanda più diffusa tra i fan

Nonostante i molteplici riferimenti al Professor Charles Xavier, Legion non ha ancora avuto l'onore di ospitare Patrick Stewart. Per fugare una volta per tutte questo dubbio, Noah Hawley, shorunner del serial, ha spiegato a The Hollywood Reporter che il famoso attore non è ancora comparso nello show per problemi non legati a presunte magagne legali o diritti legati alla sua immagine. Di conseguenza, Hawley si è detto fiduciaso sul fatto che i suoi sforzi, prima o poi, raggiungeranno anche Stewart. Attendiamo pazientemente.

Luke Cage: la seconda stagione vedrà più donne impegnate nella regia?

Secondo quanto riportato da Blackfirm, metà dei registi impegnati da Netflix nella seconda stagione di Luke Cage sarebbero di sesso femminile; un radicalmente cambiamento rispetto alla prima stagione che, invece, vedeva coinvolto uno staff interamente di sesso maschile. Dopo Lucy Liu, potremmo dunque vedere al lavoro sullo show anche Neema Barnette, Millicent Shelton (già vista all'opera con Jessica Jones), Kasi Lemmons, Steph Green e Salli Richardson-Whitfield.

The Walking Dead mostra la guerra totale promessa ai fan

Manca solo una settimana alla conclusione dell’ottava stagione di The Walking Dead, pertanto la rete AMC ha pubblicato uno Sneak Peak dell’episodio intitolato “Wrath” che, come promesso, metterà in scena una vera e propria guerra totale tra i Saviors e le forze congiunte delle varie comunità. Dwight ha inconsapevolmente dato a Rick Grimes e co. una mappa che porterà Alexandria, Hilltop e The Kingdom verso una trappola mortale, mentre i cosiddetti Saviors sono ormai pronti per l’imminente battaglia decisiva. Come andrà a finire?