Legion GO: abbiamo provato il rivale di Steam Deck che "guarda" alla Switch

A fine agosto 2023 Lenovo ha sciolto ogni riserva sulla sua prima console portatile: il reveal di Legion GO ha da subito catturato l'attenzione degli appassionati con una proposta decisamente diversa dal solito, tra pad "staccabili" e un display enorme.

Nel nostro ultimo video, che trovate nel player in cima a questa notizia, il nostro Alessio Ferraiuolo vi porterà direttamente allo stand di Lenovo all'IFA 2023 di Berlino, dove ha avuto l'occasione di toccarla con mano e provarla per qualche minuto.

Si tratta certamente delle prime impressioni, per un prodotto che sembra convincere soprattutto per quelli che sono i suoi punti di forza, ovvero un maestoso pannello da 8,8 pollici e la comodità dei pad "alla joycon", che guardano con forza alla proposta di Nintendo Switch unendo il meglio dei due mondi nella scocca di un handheld animato da Windows 11.

Il cuore pulsante della console è l'ottimo Ryzen Z1 Extreme, processore sviluppato da AMD esclusivamente per questo mercato e che rappresenta attualmente il meglio sulla piazza, grazie all'architettura Zen4 per la CPU e RDNA3 per la GPU integrata.

Prima di lasciarvi alla visione del video ricordiamo che, nel corso della kermesse tedesca dedicata alla tecnologia, Lenovo ha presentato anche Legion 9i, il primo laptop da gaming dotato di raffreddamento ibrido aria-liquido.