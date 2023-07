Legion Go sulla scia di Steam Deck: la console di Lenovo svelata da Jez Corden?

In un'estate rovente di indiscrezioni, ai nuovi rumor che vorrebbero Nintendo Switch 2 in arrivo nella seconda metà del 2024 si aggiungono ora anche le voci di corridoio relative a un imminente ingresso di Lenovo nel mercato console.

Sulle pagine di Windows Central, il noto giornalista e insider videoludico Jez Corden ha infatti rivelato di aver avuto accesso a interessanti informazioni riservate. Stando alle fonti - ovviamente mantenute anonime - consultate, quest'ultimo si dice certo del prossimo ingresso del colosso tecnologico nel mondo del gaming in portatilità.



Lenovo, in particolare, avrebbe in programma il lancio di una console portatile in grado di competere con Steam Deck e ASUS ROG Ally. Battezzato Legion Go, l'hardware sarebbe animato da un processore AMD Phoenix ed equipaggiato con uno schermo da otto pollici, leggermente più grande rispetto a quanto proposto dai diretti competitor appena citati. Per quanto riguarda il sistema operativo, Lenovo avrebbe deciso di optare per Windows 11, con l'obiettivo di offrire la maggior compatibilità possibile con i principali videogiochi PC.



Al momento, non vi sono conferme ufficiali in merito all'effettiva esistenza di Legion Go, ma come dimostrato anche dal successo di Steam Deck, la congiunzione tra gaming PC e portatilità sembra aver convinto moltissimi appassionati.