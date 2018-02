Legion, The Flash e The Walking Dead sono al centro delle Top News di ieri in Serie TV

Come sempre, i serial dedicati ai supereroi sono stati all’ordine del giorno, ma uno in particolare ha fatto parlare di sé durante la giornata di ieri: The Flash . Dopo ben due settimane di pausa, la retesi prepara ad accogliere nuovamente il velocista scarlatto.

Solo qualche giorno fa è emerso in rete il poster che vedrebbe Iris West Allen (Candice Patton) indossare un costume da supereroina, che tuttavia ha spaccato in due il fandom a causa dei colori del suddetto: viola e bianco. BossLogic, di conseguenza, ce ne ha proposto una variante dalla colorazione più classica, utilizzando appunto il rosso ed il giallo tipici dei velocisti buoni.

Rimanendo in ambito supereroistico, The CW ha rivelato che Angela Zhou si unirà al cast della terza stagione di Supergirl, senza tuttavia specificarne il ruolo. Stando a quanto riportato da TV Line, Angela vestirà i panni della dottoressa Grace Parker, un rinomato chirurgo di National City, ma è probabile che si tratti di una copertura per non rivelare la sua vera identità, quella di Pestilence, la terza Worldkiller dormiente.

Mentre si avvicina sempre più l’esordio della seconda stagione di Legion, che in Italia verrà trasmessa su FOX, la produzione ha rilasciato in rete un nuovo teaser trailer che ci mostra un gruppo di pazienti affetti da convulsioni e strani poteri psichici che li costringono a battere i denti all'unisono, in un modo alquanto inquietante. Nel corso di una recente intervista, Stefani Robinson avrebbe poi svelato nuovi dettagli sull’attesissima serie animata dedicata a Deadpool, la cui produzione è stata affidata ai Marvel Studios e FX Productions.

Dimostrando una certa fiducia verso Harrow, la cui prima stagione non ha ancora esordito ufficialmente sul circuito televisivo statunitense, la rete ABC ha già rinnovato la serie per una seconda stagione, mentre il network americano SyFy si è infine deciso a pubblicare il teaser trailer ufficiale della terza stagione di The Expanse, il cui primo episodio debutterà il prossimo 11 aprile.

Infine, lo showrunner di The Walking Dead, Scott M. Gimple, ha rivelato che la recente scomparsa di un personaggio del serial avrà un grosso impatto sul futuro della serie. Voi come avete reagito alla suddetta tragedia?