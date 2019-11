La Legione Canadese commemorerà il Remembrance Day... su Fortnite

Particolare iniziativa quella intrapresa dalla Royal Canadian Legion, che ha deciso di tentare di insegnare la storia ai giovani canadesi, mettendosi in contatto con loro su un territorio ad essi più familiare: quello del celebre battle royale di Epic Games, Fortnite.

L'11 Novembre si celebra in Canada il Remembrance Day, una giornata istituita per commemorare il sacrificio di uomini e donne nelle guerre fino alla Prima Guerra Mondiale, e per l'occasione la Legione ha stretto una partnership con un'agenzia che costruisce isole all'interno di Fortnite, utilizzando la modalità creativa.

In questo modo è stata creata Remembrance Island, un'isola in cui non si può combattere, ma che mostra scorci della Prima Guerra Mondiale, le spiagge del D-Day, e tutta una serie di luoghi in cui storicamente ha combattutto l'Esercito Canadese, accompagnate da una distesa di papaveri. In questo modo si tenta di offrire ai più giovani delle informazioni sugli avvenimenti importanti della storia del proprio paese.

Nelle intenzioni di chi ha creato l'Isola, è previsto poi un minuto di silenzio per l'11 Novembre alle 23. "Si tratta di un'opportunità per incontrare i giovani canadesi sul loro territorio, e per fargli conoscere il contributo dei canadesi che hanno servito il nostro paese", ha detto Ari Elkouby, creative director di Wunderman Thompson Canada, l'agenzia che ha sviluppato il gioco.

Che ne pensate di questa iniziativa?

