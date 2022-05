LEGO Con 2022, data e orario: 90 anni di mattoncini, tra annunci e reveal

Sull'onda dello straordinario successo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il colosso dei mattoncini danesi si prepara a festeggiare il suo novantesimo anniversario con un ricco evento.

I vertici LEGO hanno infatti ufficializzato la data di svolgimento del LEGO Con 2022, evento interamente dedicato alle novità in arrivo. Imperdibile per tutti gli appassionati, l'evento è in programma per il prossimo sabato 18 giugno 2022. A partire dalle ore 18:00, la diretta potrà essere seguita sul Canale YouTube ufficiale di LEGO e avrà una durata di circa due ore.

A breve distanza dalla pubblicazione del set LEGO Collolungo ispirato a Horizon: Forbidden West, la compagnia danese promette moltissimi nuovi annunci, legati alle serie più celebri, tra LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter e LEGO Super Mario, solo per citarne alcuni. Sono inoltre previsti aggiornamenti anche dalla divisione LEGO Games, con probabili comunicazioni legate alle prossime opere videoludiche a base di mattoncini virtuali. Per celebrare in grande stile i 90 anni di storia LEGO, l'azienda si prepara inoltre a svelare una nuova importante partnership per il LEGO Group.



In attesa di scoprire tutti gli ospiti che prenderanno parte all'evento, segnaliamo che è già confermata la presenza di Pixar, che potrebbe offrire qualche nuovo dettaglio sull'atteso Lightyear. Probabili inoltre nuovi annunci legati ai prossimi set della linea LEGO Ideas.