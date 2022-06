LEGO Con 2022: un mare di sorprese e annunci dall'evento sui 90 anni di mattoncini

L'evento celebrativo per i 90 anni di mattoncini, LEGO Con 2022, non ha tradito le aspettative degli appassionati grazie ai tanti annunci avvenuti nel corso di questo importante evento sul futuro del colosso dei giocattoli danese.

Lo spettacolo del LEGO Con 2022, organizzato per le famiglie e gli appassionati dei mattoncini LEGO, ha visto salire sul palco Vick Hope, Joel McHale e Melvin Odoom per darci modo di dare un'occhiata in anteprima alle prossime novità dell'azienda danese.

La sessione 90 Anni in Gioco ha dato modo al Gruppo LEGO di dare ufficialmente il via all'estate di festeggiamenti con un annuncio che ha pizzicato le corde della nostalgia di milioni di fan: ci riferiamo al Castello dei Cavalieri del Leone LEGO, completo di ponte levatoio e saracinesca funzionanti, e del Set Esploratore Galattico LEGO. Sempre nella cornice dello show 90 Anni in Gioco è stato presentato il nuovo motto "Make the World a Playground", una campagna estiva che invita i più piccoli a liberare la propria immaginazione e usare la creatività per rendere il mondo un posto sempre più gioioso e giocoso.

Il LEGO Con 2022 ha presentato anche la nuovissima gamma di prodotti LEGO Avatar con i set Toruk Makto e l’Albero delle anime LEGO Avatar, due bundle che celebreranno l'uscita del film Avatar La Via dell'Acqua prevista nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il mese di dicembre. Nella cornice dello show LEGO abbiamo ricevuto anche delle importanti notizie sui prossimi set The Justifier LEGO Star Wars e Walker AT-TE LEGO Star Wars. Gli appassionati di LEGO Marvel, invece, hanno ammirato in anteprima il nuovo set dedicato a Doctor Strange, con tanto di Sanctum Sanctorum come appare nei diversi film della saga. Infine, i costruttori di LEGO Minecraft hanno potuto scoprire i nuovissimi set Il villaggio abbandonato LEGO Minecraft e Le segrete dello scheletro LEGO Minecraft.