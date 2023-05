LEGO 2K Drive avrà tanti contenuti post-lancio: svelato il Drive Pass Gratuito e Premium

Di ritorno dall'enorme open world di LEGO 2K Drive mostrato nel gameplay reveal, i ragazzi di Visual Concepts si riaffacciano in rete per foprnirci tutti i dettagli sui contenuti del primo anno di supporto post-lancio: la Roadmap 2023 (e inizio 2024) del nuovo arcade racer di 2K Games sarà davvero ricca di sorprese.

L'offerta post-lancio di LEGO 2K Drive correrà sul doppio binario dei Contenuti Drive Pass Gratuiti e Premium. A partire dall'uscita della Stagione 1 del Drive Pass prevista per giugno, ogni Season proporrà nuove sfide e 100 livelli da sbloccare gratuitamente. In ogni Stagione si potrà guadagnare una serie di nuovi premi gratuiti, tra cui piloti inediti, adesivi, decorazioni per veicoli, suoni e tanto altro. Tra le aggiunte gratuite del Drive Pass ci sarà anche un nuovo bioma della mappa open world, atteso al lancio nel corso del primo anno di supporto.

Paralleli e complementari agli oggetti sbloccabili con il Drive Pass Gratuito ci saranno poi i premi da ottenere con il Drive Pass Premium, acquistabile per ogni singola Stagione o come parte del Drive Pass Anno 1, un pacchetto che include le versioni Premium delle Stagioni 1-4, il veicolo Awesome Pizza e 550 Gettoni da utilizzare nel Negozio ingame, l'Emporio di Unkie. Ogni Stagione Premium darà accesso a premi ancora più ricchi, tra cui nuovi veicoli di case automobilistiche famose come Dodge (Stagione 1) o Nissan (Stagione 2).

2K Games ci tiene a precisare che le Stagioni del Drive Pass di LEGO 2K Drive non hanno limiti di tempo, di conseguenza sarà possibile acquistare e giocare ogni Stagione disponibile con il proprio ritmo. L'actuisto del Drive Pass Premium sblocca automaticamente tutti i premi guadagnati in base al proprio livello 'stagionale' del momento.

La commercializzazione di LEGO 2K Drive è prevista per il 19 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di LEGO 2K Drive, l'open world pieno di follia e divertimento.