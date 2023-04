Lego 2K Drive: brutte notizie per l'edizione fisica per Nintendo Switch

Il mondo del collezionismo videoludico ha subito importanti batoste nell'arco delle ultime generazioni, a causa del passaggio da confezioni sempre più vuote a edizioni fisiche sprovviste di disco e munite di codici download per poter accedere alla nuova avventura. Purtroppo, questo sarà anche il caso di Lego 2K Drive su Nintendo Switch.

La notizia giunge dal sito Nintendo Everything, alquanto addentro al panorama delle produzioni in arrivo sulla console ibrida della Grande N. Stando a quanto emerso dai portali digitali di alcuni rivenditori in giro per il mondo, la versione retail di Lego 2K Drive sarà sprovvista di cartuccia per Nintendo Switch. Sfortunatamente per gli amanti delle edizioni fisiche dei giochi, oseremmo dire, sarà dunque impossibile dare il via alla propria esperienza grazie all'apposita scheda.

Per forza di cose, quindi, i possessori di Nintendo Switch saranno obbligati ad avviare Lego 2K Drive scaricando circa 4,5 GB di gioco, necessari per poter accedere al contenuto completo del titolo 2K. Si attendono dunque ulteriori informazioni ufficiali, seppure la presenza della dicitura "Gioco completo da scaricare" e "Scheda di gioco non inclusa" non lascino spazi a nessun equivoco. La notizia segue di qualche settimana quella relativa alla presenza di micro-transazioni in Lego 2K Drive, come rivelato dal director del gioco.

La suddetta informazione ha generato non poche critiche da parte dell'utenza, infelice all'idea di accedere ad un titolo ove sarà necessario procedere con acquisti in-game per ottenere tutti i contenuti presenti. Siete comunque interessati al titolo arcade racing di 2K? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare il nostro articolo dedicato all'open world divertente e folle di Lego 2K Drive.