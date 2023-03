Lego 2K Drive: il director del gioco rivela quante ore durerà il gioco

A pochi giorni dal reveal di Lego 2K Drive, il nuovo gioco di corse arcade, emergono interessanti informazioni sul futuro della produzione targata Lego e 2K. Durante un'intervista con il creative director Brian Silva, sono stati anticipati alcuni degli aspetti di Lego 2K Drive: si parla, nel dettaglio, della durata del titolo.

Brian Silva ha affermato che per completare Lego 2K Drive saranno necessarie circa 15 ore: "La modalità storia, se si dice 'hey, voglio solo andare dall'inizio alla fine e vincere la Sky Cup' durerà di media 15 ore. Credo che sia una media di 15 ore se lo si affronta in un attimo, ma c'è un sacco di roba da fare. Spero che la gente si goda il gioco e sia in grado di dire 'Hey, voglio provare tutti i contenuti, voglio fare tutti i collezionabili".



Chiaramente bisogna tener conto degli elementi collezionabili in questa equazione, il che porterà a regalare tante ore di gioco in più a tutti coloro i quali vorranno cimentarsi nel completamento del gioco al 100%. Però, le premesse sul venturo titolo sono più che positive. Non ci resta che attendere l'arrivo del titolo per confermare quanto dichiarato sopra dal director, soprattutto per quel che concerne la mole di contenuti a disposizione. Lego 2K Drive è un open world pieno di divertimento, auto e follia e non vediamo l'ora di poter scoprire ciò che Lego e 2K hanno in serbo per noi.