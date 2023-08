LEGO 2K Drive diventa gratis per due weekend: le date su PC e console

Presentatosi al pubblico come un Mario Kart a base di mattoncini, LEGO 2K Drive è già disponibile su PC e console, con il racing game ora pronto a rendersi protagonista anche di una ricca sessione di prova gratuita.

I team Visual Concepts e di 2K Games ha infatti annunciato l'organizzazione di due speciali weekend free to play, durante i quali i giocatori potranno testare liberamente le caratteristiche della produzione. In programma tra agosto e settembre, gli appuntamenti a tema LEGO 2K Drive coinvolgeranno tutte le principali piattaforme di pubblicazione del gioco.

Le community attive su PC (via Steam), Xbox One e Xbox Series X|S potranno in particolare accendere gratis i motori in LEGO 2K Drive a brevissimo. Sugli hardware Microsoft, la prova gratis del gioco si svolgerà infatti tra giovedì 31 agosto e domenica 3 settembre 2023. A seguire, sarà il turno dell'utenza PlayStation 4 e PlayStation 5, con le due console Sony che ospiteranno un secondo weekend free to play tra giovedì 7 e domenica 10 settembre 2023.

Senza alcun tipo di costo, gli appassionati di racing game e LEGO potranno dunque provare con mano i contenuti del titolo, dal comparto multiplayer sino alle funzionalità custom proposte dal Garage. Per maggiori dettagli sulla produzione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare disponibile la recensione di LEGO 2K Drive.