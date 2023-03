Lego 2K Drive, sì alle micro-transazioni: a rivelarlo è il director del gioco

A seguito delle informazioni riportate dal director di Lego 2K Drive sulla durata del gioco, emergono ulteriori informazioni importanti su quello che sarà il frutto del sodalizio tra Lego e 2K Games. Brian Silva, colui il quale supervisiona l'intero lavoro sul titolo, ha dichiarato in un'intervista che saranno presenti micro-transazioni nel gioco.

Dall'estratto della suddetta intervista possiamo evincere che "Lego 2K Drive è dotato di un negozio interno al titolo" ove, viene specificato dallo stesso Silva, "i giocatori possono acquistare oggetti opzionali tra cui nuovi veicoli, mini-figure e altro ancora. Ci sono due tipi di oggetti nel negozio: quelli che possono essere acquistati utilizzando i Brickbux guadagnati giocando, o le monete che possono essere acquistate con una valuta reale".

Si direbbe nulla di nuovo a primo acchito. Eppure, sembrerebbe che la compagnia abbia posto maggiore attenzione alle problematiche sociali emerse nel corso degli anni e relative alla facile accessibilità di acquisti in-game da parte di minori: "Per garantire che i genitori possano prendere le giuste decisioni per i loro figli, per effettuare acquisti online un giocatore deve creare un account 2K. Se il giocatore è un minorenne, l'account deve essere verificato da un adulto, che ha la possibilità di bloccare gli acquisiti in-game con denaro".

Lo stesso team di sviluppo ha inoltre confermato che il folle open world di Lego 2K Drive pieno di divertimento sarà costituito da un progetto live service, con un "Drive Pass" e aggiornamenti stagionali. Seguiranno quindi ulteriori comunicazioni per conoscere nel dettaglio ciò che Lego 2K Drive ha davvero da offrire ai propri giocatori, soprattutto nell'ottica di un Game As A Service in costante aggiornamento.