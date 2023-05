LEGO 2K Drive: modalità di gioco, storia, cross-play e personalizzazione

Manca poco al lancio di LEGO 2K Drive e 2K Games e Visual Concepts ci ricordano tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco di corse arcade a base di mattoncini con numerose opzioni di personalizzazione. Siete pronti per sperimentare nel colorato mondo di Mattonia?

Quattro le modalità a disposizione, pensate sia per giocatori singoli che per gruppi, così da permettere di divertirvi in solitaria o in multiplayer:

Storia: giocate da soli o in modalità cooperativa a schermo condiviso nel vostro viaggio da corridore alle prime armi a famoso campione, mentre gareggiate contro una serie di carismatici rivali con la speranza di vincere un giorno l'ambita Astrocoppa. Con ogni vittoria, scalerete la classifica fino a sfidare Shadow Z.

Coppe: vivete l'esperienza del Gran Premio in modalità Coppa, con una serie di percorsi. Dopo ogni gara otterrete dei punti in base al vostro posizionamento e coloro che avranno totalizzato più punti si aggiudicheranno il podio. Esiste un Gran Brix con una Coppa per ogni bioma di Mattonia.

Gara: volete passare all'azione il più velocemente possibile? Provate la modalità Gara, nella quale potete scegliere qualsiasi percorso e livello di Patente di Guida (che determina la velocità complessiva e le abilità disponibili) per iniziare subito a guidare.

Minigiochi: i minigiochi hanno obiettivi unici che non si basano sul superamento del traguardo e la velocità non è l'unica cosa richiesta per avere successo. Nei Minigiochi di Difesa, è necessario distruggere ondate di robot in marcia per proteggere gli obiettivi, invece nei Minigiochi di Salvataggio si combattono gruppi di nemici vaganti e si salvano cittadini indifesi.

LEGO 2K Drive supporta il multiplayer locale e online, anche in Cross-Play con le seguenti opzioni:

Gioco in locale e schermo condiviso: su tutte le piattaforme, è possibile godersi l'azione di guida in prima persona con lo schermo condiviso per due giocatori. Su Nintendo Switch, due giocatori possono anche collegarsi per giocare in locale utilizzando due console Nintendo Switch sulla stessa connessione wireless.

Gioca con gli amici online: unitevi ad altri giocatori grazie al supporto cross-play su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC. La modalità più grande di Gioca con gli Amici è Mondo Condiviso, in cui fino a sei giocatori possono unirsi online e gareggiare simultaneamente nella vasta distesa di Mattonia. Gioca con gli Amici permette anche di stabilire chi è il pilota più veloce nelle modalità Coppa e Gara.

Gioca con tutti online: scopri la tua posizione rispetto ai piloti di tutto il mondo nella modalità multigiocatore Gioca con Tutti, supporta il Cross-Play su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC. Sarai abbinato ad altri piloti del tuo livello di abilità per competere in eventi Coppa o Gara. Per garantire un ambiente sicuro e amichevole, non sarà possibile comunicare con gli altri giocatori. L'abilità di guida, la scelta dei veicoli e la personalizzazione sono gli unici modi per potersi esprimere.

Personalizzazione e Condivisione

Il Garage è il luogo in cui costruirete e modificherete i veicoli in LEGO 2K Drive. Nel Garage potrete creare i veicoli dei vostri sogni, personalizzando ogni mattoncino. Fin dall'inizio, avrete a disposizione centinaia di mattoncini con cui costruire, ordinati per tipo e categoria, con oltre 1.000 pezzi LEGO. Tutti i veicoli di LEGO 2K Drive hanno statistiche proprie, tra cui Velocità Massima, Accelerazione, Manovrabilità, Salute, Potenza degli scontri e Peso. Più mattoncini ci sono nel veicolo, più questo diventa pesante, influenzando la Classe di Peso. Ciascuna delle sei Classi di Peso, da Molto leggero a Enorme, presenta vantaggi e punti deboli; quindi, giocate e scoprite quello che funziona meglio per voi.

Ogni veicolo è stato progettato per garantire un'esperienza equilibrata. Un veicolo con una statistica particolarmente elevata in una determinata area sarà penalizzato in un'altra. Ci sono molte opzioni di personalizzazione per le vostre creazioni, dalle forme dei singoli mattoncini alle colorazioni, fino a dettagli come il suono del clacson e del motore. È possibile sostituire le ruote, cambiare la posizione del sedile del guidatore, aggiungere un tocco personale al veicolo con un adesivo o un elemento luminoso divertente, e molto altro. Dopo il lancio, verrà introdotta anche la possibilità per i giocatori di condividere le personalizzazioni con gli amici e la comunità online.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di LEGO 2K Drive al nostro speciale che vi guida alla scoperta di segreti di LEGO 2K Drive.