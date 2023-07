Lego 2K Drive: da ora si possono usare anche i veicoli creati dagli altri

Dal 26 luglio in Lego 2K Drive c'è una novità: con un aggiornamento gratuito, i giocatori potranno accedere all'Hub Creatori per condividere i propri veicoli o sfogliare il catalogo dei veicoli degli altri giocatori per scaricarli.

Tuttavia, questo vale per i giocatori Xbox, PlayStation, PC, mentre gli utenti su Nintendo Switch dovranno attendere ancora qualche tempo (seguiranno aggiornamento in proposito). Qualche tempo fa, anche l'edizione fisica di Lego 2K Drive per Switch aveva ricevuto brutte notizie.

La prima volta che apriremo il menu dell'Hub Creatori saremo nel Deposito. Da lì potremo consultare i veicoli più in voga del momento e individuare gli assemblamenti più votati dalla community. Lo scopo è infatti quello di permettere ai giocatori di condividere le proprie creazioni o di prendere in prestito, per così dire, quelle di altri.

L'hub ha anche l'obiettivo di promuovere la creatività dei suoi utenti, oltre che la condivisione, e per far questo implementa alcune funzioni ad hoc. Oltre a contare su ampie funzioni di ricerca, infatti, si può attivare la Navigazione filtrata, con cui è possibile applicare dei filtri nel corso della ricerca di altri veicoli per trovare quelli più adatti a noi, per esempio solo quelli caricati dagli amici, o solo determinati tipi di vetture.

Una volta individuato qualcosa che ci piace, non dovremo far altro che aggiungere il veicolo alla nostra collezione, oppure caricare un veicolo nel Garage e poi metterlo a disposizione della community per il download. Del resto, le opzioni di personalizzazione in Lego 2K Drive non mancano.