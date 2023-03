LEGO 2K Drive: il racing open world ha una data d'uscita, ecco i bonus di ogni edizione

Dopo una lunga sequela di voci di corridoio riguardanti l'esistenza di LEGO 2K Drive, il particolare racing game è stato ufficialmente annunciato da parte di 2K Games.

LEGO 2K Drive sarà un racing game di stampo arcade ambientato in un mondo liberamente esplorabile in stile Forza Horizon, nel quale si potrà giocare sia da soli che in compagnia di altri utenti. Oltre a poter esplorare le ambientazioni fatte di mattoncini svedesi a bordo di una serie di veicoli creati dal team di sviluppo, gli utenti potranno sbizzarrirsi con un editor dei mezzi di trasporto con supporto a più di 1.000 tipologie di pezzi di versi da usare.

In attesa di scoprire i prezzi in Italia, ecco quali sono le edizioni disponibili al preorder all'estero:

Standard Edition (69,99 dollari su PS5 e Series X|S, 59,99 dollari su tutte le altre piattaforme)

Awesome Edition (99,99 dollari): include il pass per accedere a tutte le espansioni dell'Anno 1 e un set formato da un'auto, un banner e una minifigure

Awesome Rivals Edition (119,99 dollari): include tutti i contenuti della Awesome Edition con in più alcuni veicoli extra

Il preorder di qualsiasi edizione garantirà inoltre l'acceso all'Aquadirt Racer Pack, il quale include l'Aquadirt Racer Street Car, la Off-Road Car e la Racer Boat.

Tutte queste versioni del gioco, sviluppato da Visual Concepts (gli stessi di WWE 2K23), arriveranno il prossimo 19 maggio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.