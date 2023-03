LEGO 2K Drive: alla scoperta dell'enorme open world con il primo gameplay

Il folle e divertente open world di LEGO 2K Drive ci accoglie con il video confezionato da Visual Concepts per mostrarci le primissime scene di gameplay del loro prossimo arcade racing.

La nuova esperienza di guida free roaming plasmata dalla software house californiana ci porterà a Bricklandia, un'enorme mappa che ospiterà le sfide dell'ambito Sky Trophy. I piloti in gara potranno guidare veicoli trasformanti che gli consentiranno di sfrecciare sui circuiti stradali e imboccare percorsi secondari solcando cieli e mari.

L'abilità alla guida, di conseguenza, correrà di pari passo con l'esperienza acquisita dai giocatori nella realizzazione dei propri bolidi customizzati nel corso dei tornei Cup Series, nella modalità Storia e nei tanti mini-giochi che imperlano la mappa di Bricklandia.

L'esplorazione open world darà inoltre accesso a nuove missioni, con la possibilità di espandere ulteriormente il set di mattoncini speciali con cui costruire la propria collezione di veicoli. Per i più 'sbrigativi', il team di Visual Concepts ha previsto un apposito sistema di costruzione guidata che velocizza la creazione dei bolidi automatizzando aspetti come la meccanica e la disposizione delle componenti necessarie per correre, volare e navigare.

Il lancio di LEGO 2K Drive è previsto per il 19 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Se volete saperne di più sull'ultima fatica arcade racing di Visual Concepts e 2K Games, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su LEGO 2K Drive, l'open world tra Mario Kart e Forza Horizon.