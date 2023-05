LEGO 2K Drive è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus?

LEGO 2K Drive esce il 19 maggio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC Windows, ma il gioco di corse a marchio LEGO sarà disponibile anche su Xbox Game Pass e PlayStation Plus? Facciamo chiarezza.

La risposta è no, al lancio LEGO 2K Drive non è disponibile nei cataloghi dei servizi in abbonamento di Microsoft e Sony, e in generale in nessun servizio con sottoscrizione. Nulla vieta che in futuro il gioco possa arrivare nei cataloghi di Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, questa possibilità non è prevista però per il day one.

Chiunque voglia giocare a LEGO 2K Drive dovrà dunque acquistare una delle tre edizioni del gioco:

Standard Edition: include il gioco completo

Awesome Edition: include oltre al gioco il pass con tutte le espansioni Anno 1 e un kit formato da auto, banner e minifigure

Awesome Rivals Edition: include tutti i contenuti citati qui sopra con l'aggiunta di alcuni veicoli aggiuntivi.

Il preordine di LEGO 2K Drive permette di ottenere il pacchetto Aquadirt Racer Pack con i veicoli Aquadirt Racer Street Car, Off-Road Car e Racer Boat. Se volete saperne di più, su Everyeye.it trovate i segreti di LEGO 2K Drive e la nostra prova di LEGO 2K Drive