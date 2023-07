LEGO 2K Goooal!, Amazon svela la data d'uscita: annuncio vicinissimo?

Dallo scorso giugno si parla della presunta esistenza di LEGO 2K Goooal!, gioco sportivo a base di LEGO attualmente ancora mai rivelato ufficialmente da 2K Games. Ma l'annuncio vero e proprio potrebbe ormai essere letteralmente dietro l'angolo.

Oltre infatti alla comparsa di LEGO 2K Goooal! sulla rating board taiwanese, adesso anche Amazon UK sembra confermare l'esistenza del gioco: sul noto portale di e-commerce è infatti già disponibile per la prenotazione il calcistico LEGO, con tanto di data d'uscita fissata al 19 settembre 2023 e prezzo di listino pari a 37,40 sterline. Non ci sono però ulteriori dettagli sul gioco, in quanto Amazon UK si limita semplicemente a riportare data e prezzo senza nemmeno aggiungere una cover.

A questo punto l'annuncio ufficiale dell'opera potrebbe essere davvero questione di poco tempo, con 2K Games pronta a presentarlo attraverso trailer e prime immagini rivelando nel mentre anche i primi dettagli sulla natura del progetto ed i suoi contenuti. Dopo LEGO 2K Drive, le due compagnie sembrano dunque intenzionate a proseguire ulteriormente la loro collaborazione attraverso progetti multipli e di varia natura: non resta che attendere di vedere in azione LEGO 2K Goooal!, che dovrebbe sbarcare su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.