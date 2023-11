LEGO 2K Goooal! compare sul PlayStation Store: annuncio dietro l'angolo?

Forse stavolta ci siamo sul serio: dopo gli indizi sulla data d'uscita di LEGO Goooal! da parte di Amazon la scorsa estate, l'ancora misterioso gioco calcistico a base di LEGO è appena comparso anche sul PlayStation Store, segno che il suo annuncio ufficiale potrebbe avvenire da un momento all'altro.

La pagina PS Store del gioco è in realtà ancora in costruzione: al momento non viene riportato il nome completo del nuovo progetto targato 2K pur essendo comunque presente la cover ufficiale ed anche i primi dettagli sui contenuti dell'opera. Stando a quanto comparso sullo store digitale di Sony, LEGO 2K Goooal! dovrebbe includere il multiplayer fino a 4 giocatori sia offline che online oltre ad acquisti in-game opzionali. La cover ufficiale completa è invece comparsa su Imgur, che segnala a sua volta l'esistenza della pagina PS Store del prodotto.

A questo punto non resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di 2K, che potrebbe essere davvero imminente. Da ricordare inoltre che LEGO 2K Goooal! è stato valutato in Taiwan, con la rating board che ha confermato l'uscita del gioco non solo su PlayStation 5 e PS4, ma anche su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Insomma, sembra proprio che gli omini LEGO siano pronti ad allacciarsi gli scarpini e scendere in campo per partite dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento.