LEGO Animal Crossing in arrivo: i nuovi set Nintendo vittima di leak

A pochi mesi dal reveal dei set LEGO dedicati a Donkey Kong, sembra che Nintendo sia già intenzionata a trasporre nell'immaginario dei cubetti danesi una sua ulteriore proprietà intellettuale.

Stando a quanto riportato dal noto insider exabrickslegogo, generalmente molto ben informato sul mondo LEGO, il colosso di Kyoto sarebbe pronto a svelare una serie di set ispirati ad Animal Crossing. Più volte richiesti dai fan e spesso apparsi tra le proposte LEGO Ideas, questi ultimi sarebbero - stando alla fonte - destinati a divenire disponibili nel corso del marzo 2024. Nello specifico, sostiene exabrickslegogo, Nintendo e l'azienda danese avrebbero in cantiere cinque set a tema.

Di seguito, vi riportiamo i dettagli del leak:

Set LEGO 77046: composto da 170 pezzi e al prezzo di listino di 14,99 dollari ;

e al prezzo di listino di ; Set LEGO 77047: composto da 164 pezzi e al prezzo di listino di 19,99 dollari ;

e al prezzo di listino di ; Set LEGO 77048: composto da 233 pezzi e al prezzo di listino di 29,99 dollari ;

e al prezzo di listino di ; Set LEGO 77049: composto da 389 pezzi e al prezzo di listino di 39,99 dollari ;

e al prezzo di listino di ; Set LEGO 77050: composto da 535 pezzi e al prezzo di listino di 74,99 dollari;

A ora, l'insider non ha offerto ulteriori dettagli in merito a quelli che potrebbero essere i soggetti dei set LEGO a tema Animal Crossing: per saperne - eventualmente - di più sarà necessario attendere aggiornamenti da Nintendo. Di recente, nel frattempo, sono arrivati i set LEGO Super Mario a tema Bowser