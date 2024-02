LEGO Animal Crossing: data, prezzi e dettagli dei set, tutto quello che dovete sapere

In attesa di scoprire se e quando il set Il Grande Albero Deku diventerà realtà, il felice matrimonio tra LEGO e Nintendo ha dato un altro frutto nella forma di una collaborazione per Animal Crossing. Il celebre franchise life simulator verrà presto celebrato con 5 differenti set: ecco la data di lancio, i prezzi e tutto ciò che dovete sapere.

Disponibili a partire da 1° marzo, i 5 set di LEGO Animal Crossing vedono per protagonisti personaggi ben noti ai fan della serie come Tom Nook, Fuffi, Remo, Giuliano, Bonny, Cervina, Grinfia e Scott. Ispirandosi al simulatore di vita di Nintendo, sono adatti ai bambini dai 6 anni in su e permettono di costruire un mondo completamente personalizzabile, essendo ricostruibili e riorganizzabili all’infinito. Ecco quali sono

Bottega di Nook e casa di Grinfia

Costa 74,99 euro e include le minifigure di Grinfia e Tom Nook, 2 iconici edifici di Animal Crossing, tanti accessori e basi intercambiabili. È formato da 535 pezzi e misura 15 cm di altezza, 39 cm di larghezza e 14 cm di profondità.

Benvenuta, Fuffi!

Costa 39,99 euro e comprende 2 minifigure, Fuffi e Cervina, oltre a elementi riconoscibili come il banco da lavoro e il pallone volante con i regali. Consta di 389 pezzi e misura 17 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 16 cm di profondità.

Tour in barca di Remo

Costa 29,99 euro e include una scena costruibile personalizzabile, tante caratteristiche riconoscibili e 2 amati personaggi: la minifigure dello scoiattolo Scott e la minifigure della tartaruga Remo. Cosnta di 233 pezzi e misura 9 cm di altezza, 28 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

Bonny in campeggio

Costa 19,99 euro ed include la minifigure di Bonnie impegnata a costruire la sua tenda da campeggio ed esplorare l'ambiente circostante con la rete anti-insetti, la pala e l’ascia. Nella confezione ci sono 164 pezzi, che montati assieme compongono un set di 9 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

Festa di compleanno di Giuliano

Costa 14,99 euro e contiene la minifigure del cavallo Giuliano e tanti accessori come palloncini, decorazioni e regali. I 170 pezzi inclusi nella confezione danno forma ad un set di 9 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 10 cm di profondità.

I set Benvenuta Fuffi, Tour in Barca di Remo, Bonnie in campeggio e Festa di compleanno di Giuliano sono già disponibili al preordine su LEGO.com, mentre la campagna di prenotazioni per Bottega di Nook e casa di Grinfia dovrebbe partire a breve. Il lancio, ribadiamo, è previsto per il 1° marzo 2024.