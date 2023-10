LEGO Animal Crossing: un leak svela nomi dei set, prezzi, data di uscita e numero di pezzi

Nei giorni scorsi, Nintendo ha annunciato l'arrivo dei set LEGO Animal Crossing, arrivano adesso ulteriori dettagli da un leak riguardo la data di uscita, i prezzi, i nomi dei primi set ed il numero di pezzi delle varie confezioni.

Al momento i set LEGO Animal Crossing confermati sono cinque: Julian's Birthday Party, Bunnie's Outdoor Adventures, Kapp'n's Island Boat Tour, Isabelle's House Visit e Nook's Cranny & Rosie's House.

Leak LEGO Animal Crossing

77046 Julian's Birthday Party $15.99 (170 pezzi)

77047 Bunnie's Outdoor Adventures $19.99 (164 pezzi)

77048 Kapp'n's Island Boat Tour $29.99 (233 pezzi)

77049 Isabelle's House Visit $39.99 (389 pezzi)

77050 Nook's Cranny & Rosie's House $74.99 (535 pezzi)

Il set più piccolo è Bunnie's Outdoor Adventures composto da 164 pezzi ma non si tratta del set più economico, primato che spetta al kit 77046 Julian's Birthday Party con 170 pezzi al prezzo di 15,99 dollari. La data di lancio prevista per i primi set della linea LEGO Animal Crossing è fissata per il primo marzo 2024, a meno di eventuali cambiamenti.

La collaborazione tra LEGO e Nintendo prosegue dopo il successo della linea LEGO Super Mario e LEGO NES, la casa di Kyoto e l'azienda danese continuano a lavorare insieme per proporre nuovi kit e set da costruire dedicati ai personaggi Nintendo più famosi e amati.