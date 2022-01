LEGO Architecture La Casa Bianca: su Amazon è acquistabile in super offerta

Ottima promozione per gli appassionati dei famosi mattoncini LEGO, il prestigioso set LEGO da collezione La Casa Bianca, è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante, con lo sconto del 20% applicato dallo store è acquistabile a soli 84,49 euro invece di un prezzo di listino di 104,99 euro.

Questo progetto vi consentirà di ricreare i dettagli delle colonne neoclassiche della residenza esecutiva del presidente degli Stati Uniti e dei portici che collegano l'ala est e l'ala ovest alla fontana e ai giardini circostanti. Il kit La Casa Bianca LEGO Architecture è suddiviso in 3 sezioni per semplificarne la visualizzazione dei dettagli ed include un mattoncino LEGO con l’iscrizione “The White House”, un dettaglio che lo renderà uno straordinario modello da esposizione.

Il set riproduce il modo dettagliato la residenza esecutiva, l'ala ovest, l'ala est e i portici di collegamento della Casa Bianca, oltre al Giardino delle rose e al Giardino Jacqueline Kennedy. Composto da 1483 pezzi, alto 11 cm, largo 47 cm e profondo 20 cm, questo modello da costruzione LEGO Architecture è perfetto da esporre sia in casa che in ufficio ed è il regalo ideale per i tuoi amici più creativi.

All'interno della confezione sarà presente anche un libretto da esposizione che racconta la storia della Casa Bianca (solo in inglese), disponibile al download in altre lingue su LEGO.com/architecture.