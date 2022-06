LEGO: arrivano i Doppi Punti VIP su ogni acquisto online, ecco le date di giugno

Amanti dei LEGO, c'è un'interessante occasione per voi: arrivano i Doppi Punti LEGO VIP per il mese di giugno 2022. A partire da venerdì 24 giugno e fino al successivo giovedì 30, tutti gli acquisti effettuati sul LEGO Store online garantiranno Punti LEGO VIP raddoppiati su tutti gli acquisti.

Come riportato sullo sito ufficiale LEGO, la promozione "è disponibile solo fino a esaurimento scorte. Non sarà possibile guadagnare punti sulle imposte applicabili, le spese di spedizione o per il valore dei buoni regalo acquistati. Per gli ordini effettuati online o tramite telefono, i punti verranno aggiunti entro 24 ore dalla spedizione dell'ordine e la ricezione del pagamento. L'offerta non è cumulabile con altre offerte, sconti o voucher del programma VIP".

In aggiunta, LEGO specifica che "l'offerta non è valida presso i parchi Legolando, i Legoland Discovery Center o i LEGO Store certificati", e che "LEGO Group si riserva il diritto di modificare o annullare questa promozione in qualsiasi momento e senza preavviso". A parte questi dettagli, però, i fan potranno sbizzarrirsi con gli acquisti attraverso lo store, mettendo le mani non solo sopra alcuni dei migliori prodotti targati LEGO, ma anche su preziosi Doppi Punti VIP tutti i giorni fino alla fine di giugno.

Avete visto inoltre che il bastione dei Nether di Minecraft è diventato un Set LEGO, composto dalla bellezza di 300 pezzi diversi?