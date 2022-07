LEGO Atari 2600: la console di mattoncini annunciata per il 50° anniversario di Atari

In occasione dei festeggiamenti del suo cinquantesimo anniversario, Atari ha annunciato l'arrivo di LEGO Atari 2600, una versione della sua console fatta di soli mattoncini in arrivo ad inizio agosto nei negozi LEGO.

Il Gruppo LEGO ha lanciato oggi il nuovo set Atari 2600 LEGO, una ricostruzione nostalgica di una delle più celebri console per videogiochi di tutti i tempi. L'iconico Atari VCS/2600, lanciato sul mercato nel 1977, ha fin da subito riscosso un grande successo e questa versione in mattoncini, non solo ripropone l’iconico modello a quattro pulsanti del 1980, ma la sua uscita coincide con il 50° anniversario di Atari.



A partire dall'apertura della scatola fino all'ultimo pezzo, la costruzione di questo intrigante set è un viaggio suggestivo nei ricordi di tutti coloro che almeno una volta hanno acceso la mitica Atari. Basta attivare la modalità sfida ed iniziare la costruzione della console formato LEGO: il viaggio tra i ricordi è assicurato anche grazie ai dettagli autentici come il controller con joystick che si muove proprio come l'originale. I fan e le fan dei i mattoncini e dei videogiochi si divertiranno a far scorrere la parte anteriore per svelare la scena pop-up di una tipica sala giochi degli anni '80, per fare un tuffo indietro ai tempi in cui bisognava conquistare il punteggio più alto di tutti.



Il set è arricchito con tre iconiche cartucce di videogiochi in formato mattoncino, Asteroids, Adventure e Centipede, che possono essere conservate in una custodia e trasformate in versioni mini dei giochi. Inoltre, la console include un interruttore per selezionare il tipo di televisione a cui collegarsi, a colori o in bianco e nero. Il set Atari 2600 LEGO sarà disponibile dal 1° agosto 2022 nei LEGO Store e su LEGO.com. Il set è in vendita al prezzo di 239,99 euro e potete procedere al pre-order seguendo questo indirizzo.