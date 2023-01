LEGO Batman 4 in arrivo e LEGO Disney cancellato: spunta il rumor

Dopo aver esplorato la modalità Assalto Eroico di Gotham Knights, i fan del Cavaliere Oscuro potrebbero presto tornare a incontrarlo nelle produzioni videoludiche a marchio LEGO.

È quanto emerge da una peculiare indiscrezione, che ha visto la luce sul portale fanbyte. In un commento ad un articolo dedicato alle recenti attività di TT Games, un insider ha rivelato informazioni sul dietro le quinte della software house. Stando a quanto riportato, il team avrebbe cancellato diversi progetti nel corso degli ultimi tre anni. Tra questi ultimi, avrebbe trovato spazio anche LEGO Disney, un concept - si apprende - che sarebbe stato ormai sostituito dal lancio di Disney Dreamlight Valley.

Il presunto insider non si ferma qui, riferendo dell'avvio dei lavori su di un nuovo LEGO Batman. Stando all'indiscrezione, TT Games si starebbe dedicando a un quarto gioco sull'eroe DC. In parallelo, starebbero procedendo anche i lavori sul già annunciato DLC a tema The Mandalorian per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Nonostante l'insider apparso sulle pagine di fanbyte non risulti essere particolarmente conosciuto, ad attribuirgli credibilità è stato involontariamente Stephen Sharples, ex TT Games e attuale Lead Game Designer presso Ripstone. In un tweet che rimandava all'articolo, lo sviluppatore constatava la continua fuga di notizie e leak da TT Games. In breve, il cinguettio è stato rimosso, ma non prima che attirasse l'attenzione del pubblico.