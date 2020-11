LEGO Black Friday 2020: tutte le offerte VIP, sconti e regali

Anche LEGO si prepara al Black Friday con una serie di offerte e anticipazioni esclusive per i membri VIP con bonus speciali per gli acquisti online. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Black Friday LEGO.

Il 21 e 22 novembre si tiene il Fine Settimana VIP con doppi punti e omaggi esclusivi per gli utenti registrati al sito LEGO, da segnalare in particolare il set Tributo Charles Dickens in omaggio per gli acquisti superiori a 150 euro, il mattoncino verde 2.x3 costruibile in omaggio con acquisti superiori a 200 euro doppi punti VIP su tutti gli acquisti.

Il Black Friday LEGO si terrà dal 27 al 30 novembre e l'azienda invita a registrarsi alla newsletter per scoprire tutte le offerte, durante il Venerdì Nero sarà possibile "risparmiare su set selezionati, ottenere omaggi esclusivi e molto altro ancora."

Una bella occasione per acquistare i set LEGO più belli e ricercati risparmiando, ottenendo inoltre omaggi esclusivi sugli ordini, maggiori dettagli verranno diffusi con l'avvicinarsi del Black Friday 2020, intanto preparatevi per l'esclusivo VIP Weekend LEGO in programma il 21 e 22 novembre. Avete già adocchiato qualcosa da comprare ap rezzo scontato? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.