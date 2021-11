LEGO Black Friday: 5 euro di sconto, offerte e regali esclusivi fino al 29 novembre

Torna il Black Friday LEGO con offerte selezionate sui set e le confezioni di mattoncini, sul LEGO Store inoltre sono previste tante promozioni esclusive dal 26 al 29 novembre con regali unici, omaggi VIP e sconti extra sugli acquisti.

La spada laser di Luke Skywalker è in omaggio con l'acquisto del nuovo set AT-AT LEGO Star Wars mentre per gli acquisti superiori a 170 euro otterrete il set Cortile di Babbo Natale. Solo il 29 novembre (giorno del Cyber Monday) LEGO Store regala una coperta in pile per ogni ordine superiore ai 200 euro inoltre dal 26 novembre sono previste offerte sui premi VIP. Da segnalare anche il buono sconto da 5 euro attivo per il Cyber Monday del 29 novembre, potrete ottenere un voucher da 5 euro con 525 punti VIP (anziché 750 Punti VIP).

La registrazione LEGO VIP è gratis e porta in dote i seguenti vantaggi:

Punti per gli acquisti nei LEGO Store e su LEGO.com

Sconti ed esperienze riservati ai soci

Accesso in anteprima a set esclusivi

Omaggi riservati ai soci e altro ancora

Promozioni mensili e offerte speciali per i VIP

Su LEGO Store Online trovate tutte le offerte e le promozioni attive per il Black Friday e Cyber Monday, in programma dal 26 al 29 novembre. 2021.