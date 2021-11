LEGO Black Friday: il Central Perk di Friends in sconto su Amazon

Non possono mancare le offerte LEGO per il Black Friday e tra i tanti set in sconto vi segnaliamo LEGO Friends Central Perk, che riprende il celebre bar della serie TV dove Monica, Ross, Chandler e gli altri amici si ritrovano quotidianamente per raccontarsi amori, problemi, successi e delusioni.

Il set LEGO Friends Central Perk include le minifigure di Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay e Gunther, l'interno è estremamente dettagliato con l'iconico divano di Friends, una poltrona, due sedie con tavolo, il bancone del bar con macchina del caffè, registratore di cassa, barattolo con due biscotti, cartello del menu, portaombrelli e altri elementi subito riconducibili allo show televisivo.

Tanti gli accessori inclusi tra cui il vassoio e la tazza di caffè di Rachel, il muffin di Monica, la scatola della pizza, la fetta di pizza e il borsello di Joey, il laptop di Chandler, la chitarra di Phoebe e la scopa di Gunther, oltre alle tazzine da caffè e un quotidiano.

LEGO Friends Central Perk costa 55.99 euro in offerta per il Black Friday, sicuramente una buona occasione per arricchire la propria collezione e acquistare uno dei set LEGO Ideas più venduti e amati dagli appassionati del celebre marchio danese, e non solo.