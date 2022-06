LEGO Brawls, i mattoncini si prendono a mazzate da settembre: svelata la data di lancio

I ragazzi di Bandai Namco Entertainment e Red Games hanno finalmente annunciato la data di lancio di LEGO Brawls, nuovo picchiaduro ispirato a Smash Bros. a base di mattoncini danesi.

Mantenendo fede alla promessa iniziale di una finestra di lancio fissata a fine estate, il publisher ha annunciato che LEGO Brawls verrà pubblicato il 2 settembre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. L'annuncio è ovviamente stato accompagnato da un nuovo trailer ricco di gag e ironia in stile LEGO, che potete ammirare comodamente in apertura di notizia.

Nel caso vi foste persi l'annuncio avvenuto lo scorso mese, LEGO Brawls è il primo brawler a squadre ambientato nell'universo LEGO. All'avvio del gioco sarete chiamati a progettare la vostro Minifigure personalizzata, con stile di combattimento, strategia di gioco e tratti della personalità unici, dopodiché dovrete condurla in combattimento in battaglie 4 contro 4 all'interno di famosi set LEGO come Barracuda Bay, Ninjago Seabound, un polveroso saloon del west e la giungla di Monkie Kid. Le modalità di gioco saranno molteplici: potrete fare gruppo con i vostri amici (a casa oppure online) o mettervi alla prova in una modalità in stile battle royale. Ad impreziosire il tutto ci sarà il supporto al cross-play tra tutte le piattaforme di gioco.