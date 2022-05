LEGO Brawls: il nuovo picchiaduro in stile Smash Bros arriva questa estate

Dopo aver organizzato l'evento di lancio del Set LEGO Collolungo di Horizon Forbidden West, il colosso dei giocattoli danese, Bandai Namco e Red Games Co. presentano LEGO Brawls, un picchiaduro in stile Smash Bros. in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Nella nuova esperienza picchiaduro di LEGO, tutti gli appassionati di brawler e, ovviamente, di mattoncini potranno cimentarsi in sfide singleplayer o multigiocatore per competere in una serie di eventi e tornei, con tanto di classifiche online.

Spazio anche per una modalità multiplayer in locale per un massimo di otto giocatori su piattaforme della famiglia Xbox e Switch, e un massimo di quattro su sistemi PlayStation. Il piatto forte dell'offerta ludica confezionata da Red Games Co. sarà però rappresentato dai tanti temi e set LEGO con cui personalizzare la propria esperienza di gioco, facendola aderire ai gusti e alle esigenze del grande pubblico dei patiti di LEGO.

La commercializzazione di LEGO Brawls è prevista per la fine dell'estate su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il video di presentazione e le prime immagini ingame proposteci dall'azienda danese e da Bandai Namco per festeggiare il reveal di LEGO Brawls.