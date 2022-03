LEGO Bricktales avrà una modalità Sandbox: uscirà anche su console?

Con ancora negli occhi le suggestive scene di gameplay del video di annuncio di LEGO Bricktales, rimaniamo idealmente nel multiverso diorama del puzzle builder targato ClockStone per riassumere tutte le informazioni snocciolate dagli sviluppatori sulle pagine del sito ufficiale di questo ambizioso titolo.

Il portale web ufficiale di LEGO Bricktales riprende le indicazioni fornite dal trailer del Future Games Show per ampliarle e arricchirle di dettagli, a cominciare dalla conferma della presenza di una modalità Sandbox che darà accesso a tutti i blocchi acquisiti nei livelli-diorama della campagna principale.

La base di partenza dell'impianto ludico di Bricktales sarà perciò rappresentata dalla modalità Storia: il sindaco di una ridente cittadina minaccia di espropriare il parco dei divertimenti di un arzillo inventore e quest'ultimo, chiedendo aiuto a suo nipote, riesce a entrare in possesso di un misterioso dispositivo alieno alimentato da Cristalli di Felicità. Il nostro compito sarà perciò quello di raccogliere questi Cristalli e di utilizzarli per ricaricare il portale alieno dal quale scaturiranno, sotto forma di diorami LEGO, dei veri e propri microcosmi interattivi.

Per 'pacificare' questi diorami e utilizzarli come nuove attrazioni per il parco dei divertimenti del nonno inventore, il nostro alter-ego dovrà costruire diversi marchingegni per risolvere gli enigmi più disparati, come un escavatore o un ponte per attraversare un fiume. Starà ai giocatori scegliere come completare i livelli della Storia costruendo un mattoncino alla volta le strutture, i veicoli e tutto ciò che si riterrà utile per raggiungere l'obiettivo designato.

Pur fornendo così tanti dettagli sul gameplay e sui contenuti del titolo, i curatori del sito ufficiale di LEGO Bricktales non offrono dei chiarimenti sulle piattaforme di destinazione di questo ambizioso puzzle builder. Dal reveal trailer di LEGO Bricktales del Future Games Show, comunque, sappiamo che il titolo approderà certamente su PC (Steam) nel corso del 2022. In attesa di capire se LEGO Bricktales arriverà o meno su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, vi riproponiamo il video di presentazione nella versione in alta definizione pubblicata dall'editore Thunderful.