LEGO Bricktales, è tempo di festeggiare il Natale con un update gratis: cosa aggiunge?

Dopo la creatività al potere con LEGO Bricktales, il gioco dei mattoncini danesi che non hanno età, è il momento di scoprire quali novità sopraggiungeranno nel titolo realizzato dai ragazzi di ClockStone e pubblicato da Thunderful Publishing. LEGO Bricktales fa rima con Natale, e con la festività di fine anno ci sono anche tanti contenuti inediti.

Ma di cosa si tratta, nello specifico? Ad annunciare l'approdo di un Free Holiday Update su LEGO Bricktales è stato lo stesso publisher dell'esperienza che, con un breve video di circa trenta secondi, dichiara di aver rilasciato proprio quest'oggi una nuova serie di contenuti per il titolo. Il simpatico e piacevole trailer mostra quali novità sono disponibili da adesso per i giocatori, i quali sono ancora intenti ad apprezzare la creatività e la libertà data dai diorami di mattoncini in LEGO Bricktales.

Il Free Holyday Update di LEGO Bricktales contiene al suo interno:

Un nuovo diorama innevato;

Tre nuovi puzzle;

Nuovi capi d'abbigliamento attinenti al periodo di feste ormai iniziato;

Nuovo brano musicale festivo.

Poche ma buone: è così che potremmo definire le novità in LEGO Bricktales, giunte con un aggiornamento gratis che farà in modo di far vivere un'altra graned avventura ai fan del gioco. "È la stagione dell'allegria... Beh, non ancora. L'aggiornamento di quest'anno di LEGO Bricktales Christmas vi porta in un piccolo viaggio in un paesaggio innevato".