LEGO Bricktales: il puzzle builder ha una data di lancio ufficiale

Dopo aver confermato la presenza di una modalità Sandbox tra le proposte del gioco, Thunderful Publishing torna ad aggiornarci su LEGO Bricktales per annunciare la data di lancio ufficiale del promettente puzzle builder con infiniti diorama LEGO da costruire.

Lo sviluppatore Clockstone Studios e il publisher Thunderful hanno confermato che LEGO Bricktales sarà disponibile a partire dal 12 ottobre su PC (via Steam), e console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

"La risposta a LEGO Bricktales sia da parte dei fan che dei media da quando abbiamo rivelato il gioco e dato alle persone la possibilità di partecipare a eventi come la Gamescom, è stata incredibile", ha affermato Dieter Schoeller, vicepresidente della produzione di Thunderful in un comunicato stampa. "È stato emozionante vedere le persone scoprire l'essenza di LEGO nella creatività offerta dalla costruzione mattone per mattone del gioco e non vedo l'ora che tutti ci mettano le mani sopra quando LEGO Bricktales uscirà su PlayStation, Xbox , Switch e PC il 12 ottobre".

I livelli di LEGO Bricktales presenteranno numerosi oggetti manipolabili basati sulla fisica, ogni diorama offrirà una vasta varietà di approcci e ognuno di loro concederà ampia libertà d'azione al giocatore. In attesa del debutto fissato al 12 ottobre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di LEGO Bricktales per ulteriori approfondimenti sul puzzle builder.