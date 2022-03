LEGO Bricktales: il puzzle builder con infiniti diorami da costruire si presenta in video

Tra i tanti videogiochi mostrati durante il Future Games Show 2022 è impossibile non citare LEGO Bricktales, un puzzle builder con infiniti diorami virtuali pieni di enigmi da svelare, veicoli da costruire e scenari da esplorare liberamente.

La sinossi ufficiale di Bricktales pubblicata da ClockStone sulle pagine di Steam ci aiuta a inquadrare la particolare esperienza di gioco offerta da questo progetto e la visione creativa perseguita dai suoi sviluppatori:

"Parti per un’avventura epica alla scoperta degli affascinanti biomi dei diorami LEGO mentre, con l’aiuto di un simpatico robottino, cerchi l’ispirazione per aiutare tuo nonno a conferire nuova vita al suo parco dei divertimenti ormai in disuso. Durante il tuo viaggio esplorerai i meandri della giungla, deserti assolati, un movimentato angolo urbano, un imponente castello medievale e delle isole tropicali caraibiche. Aiuta i mini-abitanti che popolano i diversi mondi a risolvere i rompicapi e sblocca nuove abilità man mano che avanzi nella storia per esplorare ancor più a fondo i biomi e svelarne tutti i segreti e i misteri".

Dalle creazioni puramente estetiche ai microcosmi pieni di ogetti basati sulla fisica, ciascun diorama offre una moltitudine di approcci e restituisce all'utente la più ampia sensazione di libertà. Le uniche limitazioni saranno rappresentate dai set predeterminati di mattoncini utilizzabili in ogni diorama, da qui la necessità di ingegnarsi per raggiungere l'obiettivo finale dei livelli.

Il lancio di LEGO Briktales è previsto nel corso di quest'anno su PC. Mentre aspettiamo di scoprire se il titolo approderà anche su console come PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, in calce alla notizia trovate anche le primissime immagini ingame del nuovo puzzle builder edito da Thunderful.