LEGO Bricktales, è ufficiale: uscirà anche su PlayStation, Xbox e Switch!

A diversi mesi di distanza dall'annuncio della modalità Sandbox di LEGO Bricktales, Thunderful Publishing si riaffaccia sui social per confermare lo sviluppo delle versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch dell'ambizioso puzzle builder di Clockstone con infiniti diorami LEGO da costruire.

Presentato nella cornice mediatica del Future Games Show di marzo, Bricktales consente a tutti i patiti dei mattoncini LEGO di plasmare infiniti diorami virtuali utilizzando una serie di strumenti creativi da sbloccare attraverso un "portale ipertecnologico" che conduce i giocatori verso mondi sconosciuti.

Dalle creazioni squisitamente estetiche ai livelli pieni di oggetti basati sulla fisica, ogni diorama offrirà una moltitudine di approcci e, come promettono i ragazzi di Clockstone, restituirà agli utenti la più ampia sensazione di libertà. La campagna principale proporrà diversi livelli preimpostati, mentre l'esperienza Sandbox darà accesso all'intero set di strumenti, oggetti e componenti logiche con cui realizzare ambientazioni personalizzate e divertenti mini-giochi.

Il nuovo video propostoci da Thunderful conferma perciò che LEGO Bricktales sarà disponibile più avanti nel 2022 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su PC. Cosa ne pensate di questo puzzle builder a tema LEGO? Date un'occhiata al nuovo trailer e fatecelo sapere con un commento.