LEGO Builder's Journey arriva su PC e Nintendo Switch

LEGO Games e Light Brick Studio hanno annunciato che LEGO Builder's Journey arriverà presto su Nintendo Switch e PC Windows. Il gioco è stato lanciato alla fine del 2019 in esclusiva su Apple Arcade e sarà disponibile dal prossimo 22 giugno sulle due piattaforme citate.

LEGO Builder's Journey viene descritto dagli autori come "un puzzle game geometrico e suggestivo, che a volte ci chiede di seguire le istruzioni, mentre altre volte... di infrangere le regole."

Si tratta di uno dei giochi di maggior successo su Apple Arcade grazie anche alla popolarità del brand LEGO, a più di dodici mesi dal lancio la casa della mela non ha più l'esclusiva sul gioco e LEGO Games ha deciso di portare LEGO Builder's Journey su altre piattaforme partendo proprio da PC e Nintendo Switch.

La versione PC di LEGO Builder's Journey supporta NVIDIA RTX come annunciato al Computex di Taipei, NVIDIA porterà questa tecnologia su tanti altri titoli tra cui DOOM Eternal, Rainbow Six Siege e Red Dead Redemption 2, solamente per citarne alcuni. Per saperne di più sul gioco rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Builder's Journey basata sulla versione per Apple Arcade, i contenuti resteranno in ogni caso inviariati come confermato dal team di sviluppo in una nota.