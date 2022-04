LEGO Builder's Journey si espande: arriva l'attesa modalità Creativa

Light Brick Studio aggiorna lo splendido puzzle game LEGO Builder's Journey per introdurre una delle funzioni più richieste dagli appassionati: la modalità Creativa! Ecco il video della nuova attività sandbox disponibile su PC, Apple Arcade, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.

La Creative Mode di LEGO Builder's Journey offre ai giocatori l'opportunità di costruire i propri livelli di fantasia e di condividerli liberamente. La nuova funzionalità offre diversi temi e un mare di opzioni per scegliere i mattoncini da collocare, con un'interfaccia semplificata che rende ancora più agevole la creazione dei propri microcosmi a tema LEGO.

Sempre attraverso la modalità Creativa è possibile modificare in completa libertà il materiale dei mattoncini e il colore: una volta completato il proprio livello e selezionati i mattoncini supplementari per completare i puzzle, basterà regolare l'illuminazione e scattare la foto del modellino da utilizzare per rappresentarlo al meglio prima di condividerlo con i propri amici.

La modalità Creativa di LEGO Builder's Journey è disponibile dal 14 aprile per tutti coloro che possiedono già il gioco su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure per chi ne fruisce "gratuitamente" su dispositivi iOS con il proprio abbonamento ad Apple Arcade. Se volete saperne di più su questo rompicapo a tema LEGO, vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Builder's Journey. Quanto al futuro, sempre sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di LEGO Bricktales, il puzzle builder con infiniti diorami di mattoncini che vedrà la luce nei prossimi mesi su PC e, presumibilmente, console.