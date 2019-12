LEGO Builder's Journey: ecco la nuova avventura in esclusiva per Apple Arcade

Builder's Journey di Lego è la nuova avventura videoludica basata sui mattoncini della celebre azienda di giocattoli e costruzione danese. Sviluppato da Light Brick, un nuovo studio interno di Lego Games, il gioco arriverà in esclusiva su Apple Arcade.

Nella descrizione ufficiale, si legge: "Costruisci il tuo percorso in una meravigliosa avventura logica. LEGO Group porta i giocatori in un'avventura epica con Builder's Journey di LEGO, disponibile ora in esclusiva su Apple Arcade.

Builder's Journey LEGO è un'avventura artistica, non verbale, con musica meditativa dove i giocatori costruiscono per risolvere le sfide, mentre si muovono attraverso splendidi universi costruiti in mattoni, che mostrano le infinite possibilità del materiale di gioco creativo e offrono una narrazione poetica che evidenzia l'importanza del gioco nella nostra vita."

Si tratterà dunque di un'avventura dallo stile che sembra piuttosto particolare, e che come da tradizione per i titoli Lego, punterà forte sulla creatività dei giocatori per risolvere gli enigmi e le sfide del gioco.

Potete vedere le prime immagini di Lego Builder's Journey nella gallery in calce alla news. Che ne pensate? Vi attira il nuovo titolo Lego? Apple Arcade propone ora un'abbonamento annuale: per approfondire sul servizio, potete dare un'occhiata ai dieci giochi da non perdere su Apple Arcade.