LEGO Builder's Journey: lo splendido puzzle game sui mattoncini arriva su Xbox

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole tutti gli appassionati di titoli "alla Monument Valley" su Apple Arcade e Nintendo Switch, lo splendido rompicapo LEGO Builder's Journey sbarca sulle sponde verdecrociate per approdare su console Xbox.

In questa sua nuova iterazione per Xbox One e Series X/S, Builder's Journey vanta tutti i contenuti che lo hanno reso celebre tra gli abbonati ad Apple Arcade e tra i patiti del genere su Switch. Il gioco ricrea infatti un microcosmo LEGO con isole da ricomporre un mattoncino alla volta. Gli enigmi proposti da Builder's Journey possono essere risolti in vario modo, con l'utente chiamato a scegliere le tessere da collocare per proseguire l'avventura. Il tutto s'accompagna ad una colonna sonora particolarmente ispirata e ad un comparto grafico d'impatto.

Se volete saperne di più su questa piccola grande gemma rompicapo immersa nelle atmosfere "brickettose" dei mattoncini LEGO, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la recensione di LEGO Builder's Journey che trovate su queste pagine. Ovviamente, se avete già giocato al titolo vi invitiamo a servirvi della bianca lavagna dei commenti per condividere le vostre esperienze con chi, magari, guarda con curiosità a questo puzzle game e ne valuta l'acquisto. La nuova versione di LEGO Builder's Journey viene proposta su Xbox Store a 15,99 euro, con uno sconto legato alle offerte Xbox del Black Friday e che, tra pochi giorni, passerà a 19,99 euro.